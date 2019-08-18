Двох людей розстріляли в Чернігові біля пішохідного мосту

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Неділя, 18 серпня 2019, 16:59

Джерело: сектор комунікації поліції Чернігівської області, UA:Чернігів 

У Чернігові поблизу пішохідного мосту невідомі розстріляли двох людей.

Деталі: На місці події було виявлено тіла чоловіка та жінки зі слідами насильницької смерті після звернення місцевих мешканців до правоохоронців.

"Поліція затримала двох чоловіків, які їхали на автомобілі, що належить вбитим особам. Під час обшуку у них було виявлено та вилучено зброю. Чоловіків затримано в порядку ст.208 КПК, відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.289 КК "незаконне заволодіння транспортним засобом" та за ч.2 ст.115 КК "умисне вбивство",  - повідомили у поліції.

За вказаними статтями підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з можливою конфіскацією майна чи довічне позбавленням волі.

 
Двох підозрюваних у вбивстві затримали  за участі спецпризначенців загону "КОРД" 
фото - Chernihiv_operative
 

Тіла загиблих мали вогнепальні поранення: одне - в спину та потилицю, інше - в спину та лоб. Убитим було 30 та 40 років. 

Двоє підозрюваних у вбивстві - 36-річний мешканець села Рудка та 41-річний мешканець Чернігова - були затримані в районі Красного мосту.  Вони їхали на автомобілі Chevrolet Lanos, який належав убитим.

У машині поліцейські виявили гранати "Ф-1", два автомати "Калашникова", пістолет "ПМ" із глушником зі свіжим запахом пороху, магазин з набоями і стартовий пістолет. 

Українська правда

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Теми: Чернігів вбивство поліція


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