Двух человек расстреляли в Чернигове возле пешеходного моста

0 просмотров
Воскресенье, 18 августа 2019, 16:59

Источник: сектор коммуникации полиции Черниговской области, UA:Чернигов 

В Чернигове возле пешеходного моста неизвестные расстреляли двух человек.

Детали: На месте происшествия были обнаружены тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти после обращения местных жителей к правоохранителям.

"Полиция задержала двух мужчин, которые ехали на автомобиле, принадлежащем убитым лицам. Во время обыска у них было обнаружено и изъято оружие. Мужчин задержали в порядке ст.208 УПК, открыто уголовное производство по ч.3 ст.289 УК "незаконное завладение транспортным средством" и по ч.2 ст.115 УК "умышленное убийство", - сообщили в полиции.

По указанным статьям подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с возможной конфискацией имущества или пожизненное лишение свободы.

 
Двух подозреваемых в убийстве задержали при участии спецназовцев отряда "КОРД"
фото - Chernihiv_operative
 

На телах погибших были огнестрельные ранения: одно - в спину и затылок, другой - в спину и лоб. Убитым было 30 и 40 лет.

Двое подозреваемых в убийстве - 36-летний житель села Рудка и 41-летний житель Чернигова - были задержаны в районе Красного моста. Они ехали на автомобиле Chevrolet Lanos, который принадлежал убитым.

В машине полицейские выявили гранаты "Ф-1", два автомата "Калашникова", пистолет "ПМ" с глушителем со свежим запахом пороха, магазин с патронами и стартовый пистолет.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Чернигов убийство полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Аноним пригрозил взорвать штабы одного из кандидатов за подкуп избирателей 31 марта 2019, 14:02
Порошенко назначил нового главу Черниговщины 28 ноября 2018, 16:46
Затерянные. Как живут под Черниговом незаконные мигранты из 29 стран 9 ноября 2018, 06:00
Все новости
Главные новости
РФ говорит, что не будет разворачивать новые ракеты, пока этого не сделают США
Грымчака поместили в СИЗО законно – прокурор
На Буковине пограничники стреляли в авто нарушителя, пассажир ранен
В Афганистане на свадьбе прогремел взрыв
Все новости
социум

Как не забыть ребенка

Фото

Как лекарства побеждают рак

школа

Скоро в школу! Что стоит подготовить ребенку

Поиск по сайту
Архив
Весь архів