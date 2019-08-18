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Двух человек расстреляли в Чернигове возле пешеходного моста

Воскресенье, 18 августа 2019, 16:59
Двух человек расстреляли в Чернигове возле пешеходного моста

Источник: сектор коммуникации полиции Черниговской области, UA:Чернигов 

В Чернигове возле пешеходного моста неизвестные расстреляли двух человек.

Детали: На месте происшествия были обнаружены тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти после обращения местных жителей к правоохранителям.

"Полиция задержала двух мужчин, которые ехали на автомобиле, принадлежащем убитым лицам. Во время обыска у них было обнаружено и изъято оружие. Мужчин задержали в порядке ст.208 УПК, открыто уголовное производство по ч.3 ст.289 УК "незаконное завладение транспортным средством" и по ч.2 ст.115 УК "умышленное убийство", - сообщили в полиции.

По указанным статьям подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с возможной конфискацией имущества или пожизненное лишение свободы.

 
Двух подозреваемых в убийстве задержали при участии спецназовцев отряда "КОРД"
фото - Chernihiv_operative
 

На телах погибших были огнестрельные ранения: одно - в спину и затылок, другой - в спину и лоб. Убитым было 30 и 40 лет.

Двое подозреваемых в убийстве - 36-летний житель села Рудка и 41-летний житель Чернигова - были задержаны в районе Красного моста. Они ехали на автомобиле Chevrolet Lanos, который принадлежал убитым.

В машине полицейские выявили гранаты "Ф-1", два автомата "Калашникова", пистолет "ПМ" с глушителем со свежим запахом пороха, магазин с патронами и стартовый пистолет.

Украинская правда

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Темы: Черниговубийствополиция
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