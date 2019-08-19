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Майбутній депутат зі "Слуги народу" назвав журналістку "тупою вівцею"

Понеділок, 19 серпня 2019, 01:37
Майбутній депутат зі Слуги народу назвав журналістку тупою вівцею

Обраний народний депутат, представник партії "Слуга народу" Максим Бужанський назвав журналістку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупою вівцею".

Про це пише Радіо Свобода.

"Чергова тупа вівця, що представляється журналісткою одіозного ЗМІ НВ, в інтерв'ю з представником "Слуги народу" заявила, що я ностальгую за СРСР і "часами Януковича". Розумію, що деякі колеги занадто стримані, щоб називати речі своїми іменами, тому прийду їм на допомогу. Тупа вівця з одіозного ЗМІ", – написав Бужанський у Telegram.

У відповідь Духнич заявила: "Щось відповідати пану Бужанському – це як спроба з’ясувати відносини з голубом, який нагадив вам на рукав пальто".

Журналістка також закликала майбутнього народного депутата вибачитися перед "Новым временем".

Під час інтерв’ю з лідером "Слуги народу" Дмитром Разумковим Духнич справді сказала, що Бужанський "ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича". Разумков, зі свого боку, закликав судити майбутніх депутатів за їхніми новими справами і вчинками.

Офіційної реакції партії "Слуга народу" на слова Бужанського наразі немає.

Блогер Максим Бужанський обраний народним депутатом у 25 окрузі в Дніпрі. Він відомий опозиційним ставленням до подій Євромайдану.

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуЗМІскандал
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