Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Будущий депутат из "Слуги народа" назвал журналистку "тупой овцой"

Понедельник, 19 августа 2019, 01:37
Будущий депутат из Слуги народа назвал журналистку тупой овцой

Избранный народный депутат, представитель партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой".

Об этом пишет Радио Свобода.

"Очередная тупая овца, которая представляется журналисткой одиозного СМИ НВ, в интервью с представителем" Слуги народа "заявила, что я ностальгирую по СССР и" временами Януковича ". Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержанны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому приду им на помощь. Тупая овца с одиозного СМИ ", - написал Бужанский в Telegram.

В ответ Духнич заявила: "Что-то отвечать господину Бужанскому - это как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто".

Журналистка также призвала будущего народного депутата извиниться перед "Новым временем".

Во время интервью с лидером "Слуги народа" Дмитрием Разумковым Духнич действительно сказала, что Бужанский "ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича". Разумков, со своей стороны, призвал судить будущих депутатов по их новыми делам и поступкам.

Официальной реакции партии "Слуга народа" на слова Бужанского пока нет.

Блогер Максим Бужанский избран народным депутатом в 25 округе в Днепре. Он известен оппозиционным отношением к событиям Евромайдана.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаСМИскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Слуга народа
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как институт Спартака Субботы связан со "слугами народа", Столаром и Ткаченко
Последние новости
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
Все новости...
Реклама: