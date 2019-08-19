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Трамп застеріг Пекін від придушення протестів в Гонконзі

Понеділок, 19 серпня 2019, 05:01

Президент США Дональд Трамп застеріг китайський уряд від застосування сили проти учасників демократичних протестів в Гонконзі.

Про це пише DW.

Придушення протесту, подібне на події тридцятирічної давності на площі Тяньаньмень, негативно позначиться на торгових переговорах між КНР і США, заявив глава Білого дому.

Однак, підкреслив Трамп, він вірить в здатність голови КНР Сі Цзіньпіна вирішити даний конфлікт мирним шляхом. 18 серпня Трамп написав в Twitter, що переговори США з Китаєм проходять "дуже добре".

Сотні тисяч людей вийшли в неділю на вулиці Гонконгу, незважаючи на погрози з Пекіна, які останнім часом стають все більш серйозними. На початку серпня уряд КНР стягнув до кордону з автономією броньовану техніку, назвавши це військовими навчаннями.

У 1989 році демонстрації демократичного руху, що проходили на площі Тяньаньмень в Пекіні, були жорстоко придушені урядовими військами. Точне число жертв цієї акції до сьогоднішнього дня залишається невідомим. За різними оцінками, воно становить від кількох сотень до тисячі загиблих.

"Українська правда" у Threads

Теми: КитайТрампмітингиторгівля
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