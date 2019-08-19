Трамп предостерег Пекин от подавления протестов в Гонконге

0 просмотров
Понедельник, 19 августа 2019, 05:01

Президент США Дональд Трамп предостерег китайские власти от применения силы в отношении участников демократических протестов в Гонконге.

Об этом пишет DW.

Подавление протеста, подобное событиям тридцатилетней давности на площади Тяньаньмэнь, негативно скажется на торговых переговорах между КНР и США, заявил глава Белого дома.

Однако, подчеркнул Трамп, он верит в способность председателя КНР Си Цзиньпина разрешить данный конфликт мирным путем. 18 августа Трамп написал в Twitter, что переговоры США с Китаем проходят "очень хорошо".

Сотни тысяч человек вышли в воскресенье на улицы Гонконга, несмотря на угрозы из Пекина, которые в последнее время становятся все более серьезными. В начале августа правительство КНР стянуло к границе с автономией бронированную технику, назвав это военными учениями.

В 1989 году демонстрации демократического движения, проходившие на площади Тяньаньмэнь в Пекине, были жестоко подавлены правительственными войсками. Точное число жертв этой акции до сегодняшнего дня остается неизвестным. По разным оценкам, оно составляет от нескольких сотен до тысячи погибших.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Китай Трамп митинги торговля


powered by lun.ua
Материалы по теме
Евросоюз отреагировал на протесты в Гонконге 18 августа 2019, 05:25
"Укроборонпром" нанял юристов Порошенко, чтобы создать предприятие с китайцами 16 августа 2019, 08:58
В Китае 17 человек пропали без вести 16 августа 2019, 06:05
Все новости
Главные новости
Участие РФ в боях под Иловайском: новые доказательства приобщат к делу в ЕСПЧ
РФ говорит, что не будет разворачивать новые ракеты, пока этого не сделают США
Грымчака поместили в СИЗО законно – прокурор
На Буковине пограничники стреляли в авто нарушителя, пассажир ранен
Все новости
еда

11 причин, почему виноград полезен вашему здоровью

Опыт

Как это – быть успешным семейным врачом ФЛП в маленьком городе

социум

Чем полезен секонд-хенд

Поиск по сайту
Архив
Весь архів