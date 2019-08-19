У центрі Москви провели пікети за деокупацію Криму

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Понеділок, 19 серпня 2019, 08:53

Джерело: "Крим.Реаліі".

У Москві на Арбаті активісти російської ініціативної групи "Стратегія-18" провели низку одиночних пікетів за деокупацію Криму та звільнення українських моряків, в'язнів зі "списку Сенцова", а також на підтримку кримських татар.

Російська активістка Віра Лаврешіна: "Не втрачаємо надії налагодити діалог із жителями столиці (Росії - ред.) про неминуче повернення Криму.

Принаймні, перестали кидатися з кулаками, дізнавшись від нас, що доведеться повертати Крим Україні, згідно із законом, і, що важливо, кримським татарам. Необхідна кримськотатарська автономія, щоб зберегти цей самобутній і мужній народ.

Ми продовжуємо флешмоб за важкохворих Едема Бекірова, Павла Гриба, за звільнення українських моряків і в'язнів "списку Сенцова". Доки не доможемося своєї мети. Слава Україні! Ми віримо в перемогу".

Деталі. Російські активісти з Санкт-Петербурга й Москви об'єдналися в безстрокову акцію під назвою "Стратегія-18" на честь дня депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці, аби розповісти про ситуацію в анексованому Криму і порушення прав та свобод людини там.

Стратегія-18 провела одиночні пікети в Москві, 18.08.2019
Стратегія-18 провела одиночні пікети в Москві, 18.08.2019
Facebook Ольгица Вишневецька
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За словами Лаврешіної, після минулих масових протестів у Москві увага правоохоронців до їхніх акцій 18 серпня була помірною:

"Після масового побиття москвичів на суботніх прогулянках настало тимчасове "пом'якшення норовів" поліцейських. Ясна річ, на арбатському перехресті чергувало кілька патрульних машин. Але "космонавтів" (співробітників підрозділу ОМОН – ред.) ніде видно не було. І ніхто нас не намагався відстежувати, гвинтити і бити",

Передісторія: За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українських моряка, захоплені Росією біля берегів Криму в листопаді 2018 року.

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Теми: Росія акції анексія Крим політв'язні


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