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В центре Москвы провели пикеты за деоккупацию Крыма

Понедельник, 19 августа 2019, 08:53

Источник: "Крым.Реалии".

В Москве на Арбате активисты российской инициативной группы "Стратегия-18" провели ряд одиночных пикетов за деоккупацию Крыма и освобождение украинских моряков, узников из "списка Сенцова", а также в поддержку крымских татар.

Российская активистка Вера Лаврешина: "Не теряем надежды наладить диалог с жителями столицы (России – ред.) о неизбежном возвращении Крыма.

По крайней мере, перестали кидаться с кулаками, узнав от нас, что придется возвращать Крым Украине, по закону, и, что важно, крымским татарам. Необходима крымскотатарская автономия, чтобы сохранить этот самобытный и мужественный народ.

Мы продолжаем флешмоб за тяжелобольных Эдема Бекирова, Павла Гриба, за освобождение украинских моряков и узников "списка Сенцова". Пока не добьемся своей цели. Слава Украине! Мы верим в победу".

Детали. Российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием "Стратегия-18" в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму и нарушениях прав и свобод человека там.

Стратегия-18 провела одиночные пикеты в Москве, 18.08.2019
Стратегия-18 провела одиночные пикеты в Москве, 18.08.2019
Facebook Ольгица Вишневецька
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По словам Лаврешиной, после минувших массовых протестов в Москве внимание правоохранителей к их акциям 18 августа было умеренным:

"После массового избиения москвичей на субботних прогулках наступило временное "умягчение нравов" полицейских. Разумеется, на арбатском перекрестке дежурило несколько патрульных машин. Но "космонавтов" (сотрудников подразделения ОМОН – ред.) нигде видно не было. И никто нас не пытался отслеживать, винтить и бить",

Предыстория: По данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В это число не входят 24 украинских моряка, захваченные Россией у берегов Крыма в ноябре прошлого года.

Темы: РосcияакциианнексияКрымполитзаключенные
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