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В’ятрович розповів, як до нього зверталися з Офісу президента

Понеділок, 19 серпня 2019, 11:06

Джерело: інтерв’ю глави Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича УП

Керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович розповів, що з Офісу президента Володимира Зеленського до нього один раз зверталися за консультацією.

Дослівно В’ятрович: "Так, є один прецедент. Йдеться про підготовку візиту президента до Польщі на початку вересня. Ми отримали від Офісу президента запит про стан польсько-українських стосунків в питанні історичної політики".

Деталі: Він розповів, що Інститут нацпам’яті підготував аналітичну довідку з цього питання і висловив сподівання, що вона буде корисною для нового керівництва держави.

В’ятрович не зміг спрогнозувати, що буде з українсько-польськими відносинами зі зміною влади.

Він додав, що попередня влада "достатньо чітко" відстоювали проукраїнську позицію в цьому діалозі. Але чи буде так само працювати нова влада, йому сказати важко.

Дослівно В’ятрович: "Так, був конфлікт між українцями і поляками, але не можна ділити людей, як це роблять польські політики, на жертв та катів у цьому конфлікті за національною ознакою".

"Українці вбивали і українців вбивали, поляки вбивали і поляків вбивали. І я переконаний, що саме ця позиція дозволить врешті решт встановити нормальні стосунки між Україною і Польщею, і жодна з країн не буде нав’язувати свого бачення".

Українська правда

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Теми: ЗеленськийПольща
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