Вятрович рассказал, как к нему обращались из Офиса президента

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Понедельник, 19 августа 2019, 11:06

Источник: интервью главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича УП

Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал, что из Офиса президента Владимира Зеленского к нему один раз обращались за консультацией.

Дословно Вятрович: "Да, есть один прецедент. Речь идет о подготовке визита президента в Польшу в начале сентября. Мы получили от Офиса президента запрос о состоянии польско-украинских отношений в вопросе исторической политики".

Детали: Он рассказал, что Институт нацпамяти подготовил аналитическую справку по этому вопросу и выразил надежду, что она будет полезной для нового руководства государства.

Вятрович не смог спрогнозировать, что будет с украино-польскими отношениями со сменой власти.

Он добавил, что предыдущая власть "достаточно четко" отстаивали проукраинскую позицию в этом диалоге. Но будет ли так же работать новая власть, ему сказать трудно.

Дословно Вятрович: "Да, был конфликт между украинцами и поляками, но нельзя делить людей, как это делают польские политики, на жертв и палачей в этом конфликте по национальному признаку".

"Украинцы убивали и украинцев убивали, поляки убивали и поляков убивали. И я убежден, что именно эта позиция позволит наконец установить нормальные отношения между Украиной и Польшей, и ни одна из стран не будет навязывать свое видение".

Украинская правда

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Темы: Зеленский Польша


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