Дружина Нетаньягу викинула "хліб-сіль" у Києві

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Понеділок, 19 серпня 2019, 11:43

Джерело: відео з Facebook-сторінки Dmitri Doubov

Дружина прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу Сара під час офіційного візиту в Україну викинула хліб та сіль, якими їх зустрічала українська сторона в аеропорту.

Деталі: Як видно з відео, ізраїльських гостей вітали троє дівчат в національних костюмах та з короваєм.

Нетаньягу відламав шматок хліба і з’їв. Потім він відламав ще один шматок і підніс дружині до рота. Сара Нетаньягу взяла хліб у руку, але не з’їла, а покришила на землю.  

Посміхаючись, вона пішла далі і прийняла букет квітів від української сторони.

Зустрічав гостей мер Києва Віталій Кличко.

Також деякі ЗМІ повідомляли, що Сара Нетаньягу нібито влаштувала перепалку з екіпажом літака під час польоту до Києва через те, що її не привітали належним чином під час посадки.

Зазначалося, що дружина прем'єра нібито навіть хотіла потрапити в кабіну пілотів, але її не пустили. У результаті командир борту нібито знову привітав родину Нетаньягу на борту незадовго до посадки.

ЗМІ повідомляють, що дружина Нетаньягу не вперше стає учасницею скандалів.

Нагадаємо:

  • Коровай хліба й сіль за звичаєм слов'янських народів підносять на знак великої поваги до того, кого зустрічають під час урочистих церемоній. 

Українська правда

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Теми: Ізраїль Київ дипломатичні відносини


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