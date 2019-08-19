Жена Нетаньяху выбросила "хлеб-соль" в Киеве
Источник: видео с Facebook-страницы Dmitri Doubov
Жена премьера Израиля Беньямина Нетаньяху Сара во время официального визита в Украину выбросила хлеб и соль, которыми их встречала украинская сторона в аэропорту.
Детали: Как видно из видео, израильских гостей приветствовали три девушки в национальных костюмах и с караваем.
Нетаньяху отломил кусок хлеба и съел. Затем он отломил еще один кусок и подал жене. Сара Нетаньяху взяла хлеб в руку, но не съела, а покрошила на землю.
Улыбаясь, она пошла дальше и приняла букет цветов от украинской стороны.
Встречал гостей мэр Киева Виталий Кличко.
Также некоторые СМИ сообщали, что Сара Нетаньяху якобы устроила перепалку с экипажем самолета во время полета в Киев из-за того, что ее не приветствовали должным образом во время посадки.
Отмечалось, что жена премьера якобы даже хотела попасть в кабину пилотов, но ее не пустили. В результате командир борта якобы снова приветствовал семью Нетаньяху на борту незадолго до посадки.
СМИ сообщают, что жена Нетаньяху не впервые становится участницей скандалов.
Напомним:
- Каравай хлеба и соль по обычаю славянских народов преподносят в знак большого уважения к тому, кого встречают во время торжественных церемоний.
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