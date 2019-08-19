Нерозділене кохання: іноземець викрав українку і вивіз за кордон

Іноземець викрав 25-річну мешканку Коростеня і вивіз за кордон, після того, як їй вдалося втекти і повернутися в Україну, 45-річний зловмисник зі зброєю знову намагався вкласти дівчину.

Про це 19 серпня повідомляє прес-служба поліції Житомирської області.

Відзначається, що потерпіла та затриманий познайомились у Коростені наприкінці 2018 року та деякий час підтримували стосунки, але дівчина вирішила припинити спілкування та виїхала з міста на роботу до столиці.

Після того іноземець розпочав переслідувати її, а на початку липня 2019 року чоловік разом зі спільником приїхав до будинку, де раніше проживала дівчина, і, погрожуючи, вимагав у матері повідомити про її місце перебування.

"Жінка спочатку навідріз відмовилась, але чоловік, застосовуючи фізичну силу та електрошокер, змусив таки зателефонувати доньці та попросити приїхати додому, посилаючись на погане самопочуття", - йдеться в повідомленні.

Коли дівчина зайшла в оселю, там на неї чекав чоловік. Її супротив він швидко здолав за допомогою переваги у фізичній силі та електрошокера. Шантажуючи взяттям матері у заручники, іноземець змусив дівчину поїхати з його спільником за кордон.

"Чоловік сказав дівчині, що її матір перебуватиме в його полоні, доки вона не перетне кордон України з його товаришем, при цьому вона повинна відповідно себе вести і нікому не повідомляти про такий стан речей: ані прикордонникам, ані поліцейським", - розповів начальник поліції Житомирщини В’ячеслав Печененко.

Таким чином, дівчина опинилась на батьківщині іноземця, який ще по дорозі туди приєднався до них з товаришем. Назад в Україну їй вдалось повернутись на початку серпня.

Дівчина одразу звернулася до поліції. У середині серпня чоловік знову повернувся в Україну.

Його затримали 18 серпня під час його чергової спроби викрасти дівчину.

Повідомляється, що в ході затримання чоловік намагався позбутись пістолета, яким погрожував дівчині, викинувши його до смітника.

"Нині поліцейські встановлюють місце перебування спільника затриманого, його особа нам уже відома", - додав Печененко.

Поліція проводить розслідування за кількома статтями ККУ – ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.1 ст. 147 (захоплення заручників) та ч.3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).

За українським законодавством подібні дії караються ув’язненням на строк від 8 до 15 років.