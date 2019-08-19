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Безответная любовь: иностранец похитил украинку и увез за границу

Понедельник, 19 августа 2019, 11:58

Иностранец похитил 25-летнюю жительницу Коростеня и вывез за границу, после того, как ей удалось сбежать и вернуться в Украину, 45-летний злоумышленник с оружием снова пытался украсть девушку.

Об этом 19 августа сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Отмечается, что потерпевшая и задержанный познакомились в Коростене в конце 2018 года и некоторое время поддерживали отношения, но девушка решила прекратить общение и уехала на работу в столицу. 

 

После того иностранец начал преследовать ее, а в начале июля 2019 года мужчина вместе с сообщником приехал к дому, где раньше проживала девушка, и, угрожая, потребовал у ее матери сообщить о ее местонахождении.

"Женщина сначала наотрез отказалась, но мужчина, применяя физическую силу и электрошокер, заставил ее позвонить дочери и попросить приехать домой, ссылаясь на плохое самочувствие", - говорится в сообщении.

 

Отмечается, что когда девушка зашла в дом, там ее ждал мужчина. Ее сопротивление он быстро преодолел с помощью преимущества в физической силе и электрошокера. Шантажируя взятием матери в заложники, иностранец заставил девушку поехать с его сообщником за границу.

"Мужчина сказал девушке, что ее мать будет находиться в его плену, пока она не пересечет границу Украины с его товарищем, при этом она должна соответственно себя вести и никому не сообщать о таком положении вещей: ни пограничникам, ни полицейским", - рассказал начальник полиции Житомирской области Вячеслав Печененко. 

 

Таким образом, девушка оказалась на родине иностранца, который еще по дороге туда присоединился к ним с другом. Вернуться в Украину ей удалось только в начале августа.

Девушка сразу обратилась в полицию. В середине августа мужчина снова вернулся в Украину.

Его задержали 18 августа во время очередной попытки похитить девушку.

Сообщается, что в ходе задержания мужчина пытался избавиться пистолета, которым угрожал девушке, выбросив его в корзину.

 

"Сейчас полицейские устанавливают местонахождение сообщника задержанного, его личность уже установлена", - добавил Печененко.

Полиция проводит расследование по нескольким статьям УК - ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.1 ст. 147 (захват заложников) и ч.3 ст. 149 (торговля людьми или другая незаконная сделка относительно человека).

По украинскому законодательству подобные действия наказываются заключением на срок от 8 до 15 лет.

Украинская правда
Темы: полицияУкраина
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