Молодий солдат під амфетаміном застрелив людину із саморобної зброї
Джерело: прес-служба військової прокуратури Центрального регіону
У Київській області 22-річний старший солдат у стані наркотичного сп‘яніння застрелив цивільного громадянина із саморобної зброї.
Дослівно: "18 серпня в кімнаті гуртожитку в селі Залісся Броварського району Київської області військовослужбовець військової служби за контрактом вчинив стрілянину.
22-річний старший солдат здійснив 4 постріли з кустарно виготовленої зброї в бік цивільного громадянина.
Один з пострілів влучив потерпілому у груди, другий - в праву ногу. Від отриманих травм чоловік 1990 року народження помер в реанімації Броварської центральної районної лікарні".
Деталі: Солдата затримала військова прокуратура Дарницького гарнізону.
Медогляд підтвердив, що на момент скоєння злочину військовий перебував під дією амфетаміну.
За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.
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