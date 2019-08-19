Молодий солдат під амфетаміном застрелив людину із саморобної зброї

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Понеділок, 19 серпня 2019, 12:53

Джерело: прес-служба військової прокуратури Центрального регіону

У Київській області 22-річний старший солдат у стані наркотичного сп‘яніння застрелив цивільного громадянина із саморобної зброї.

Дослівно: "18 серпня в кімнаті гуртожитку в селі Залісся Броварського району Київської області військовослужбовець військової служби за контрактом вчинив стрілянину.

 

22-річний старший солдат здійснив 4 постріли з кустарно виготовленої зброї в бік цивільного громадянина. 

Один з пострілів влучив потерпілому у груди, другий - в праву ногу. Від отриманих травм чоловік 1990 року народження помер в реанімації Броварської центральної районної лікарні". 

 

Деталі: Солдата затримала військова прокуратура Дарницького гарнізону.

 

Медогляд підтвердив, що на момент скоєння злочину військовий перебував під дією амфетаміну. 

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

 

Українська правда

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Теми: вбивство прокуратура


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