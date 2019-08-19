Молодий солдат під амфетаміном застрелив людину із саморобної зброї

Джерело: прес-служба військової прокуратури Центрального регіону

У Київській області 22-річний старший солдат у стані наркотичного сп‘яніння застрелив цивільного громадянина із саморобної зброї.

Дослівно: "18 серпня в кімнаті гуртожитку в селі Залісся Броварського району Київської області військовослужбовець військової служби за контрактом вчинив стрілянину.

22-річний старший солдат здійснив 4 постріли з кустарно виготовленої зброї в бік цивільного громадянина.

Один з пострілів влучив потерпілому у груди, другий - в праву ногу. Від отриманих травм чоловік 1990 року народження помер в реанімації Броварської центральної районної лікарні".

Деталі: Солдата затримала військова прокуратура Дарницького гарнізону.

Медогляд підтвердив, що на момент скоєння злочину військовий перебував під дією амфетаміну.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.