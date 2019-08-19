Молодой солдат под амфетамином застрелил человека из самодельного оружия
Источник: пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона
В Киевской области 22-летний старший солдат в состоянии наркотического опьянения застрелил гражданского из самодельного оружия.
Дословно: "18 августа в комнате общежития в селе Залесье Броварского района Киевской области военнослужащий военной службы по контракту открыл стрельбу.
22-летний старший солдат совершил 4 выстрела с кустарно изготовленного оружия в сторону гражданского.
Один из выстрелов попал потерпевшему в грудь, второй - в правую ногу. От полученных травм мужчина 1990 года рождения умер в реанимации Броварской центральной районной больнице".
Детали: Солдата задержала военная прокуратура Дарницкого гарнизона.
Медосмотр подтвердил, что на момент совершения преступления военный находился под действием амфетамина.
По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.
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