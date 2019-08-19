Молодой солдат под амфетамином застрелил человека из самодельного оружия

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Понедельник, 19 августа 2019, 12:53

Источник: пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона

В Киевской области 22-летний старший солдат в состоянии наркотического опьянения застрелил гражданского из самодельного  оружия.

Дословно: "18 августа в комнате общежития в селе Залесье Броварского района Киевской области военнослужащий военной службы по контракту открыл стрельбу.

 

22-летний старший солдат совершил 4 выстрела с кустарно изготовленного оружия в сторону гражданского.

Один из выстрелов попал потерпевшему в грудь, второй - в правую ногу. От полученных травм мужчина 1990 года рождения умер в реанимации Броварской центральной районной больнице".

 

Детали: Солдата задержала военная прокуратура Дарницкого гарнизона.

Медосмотр подтвердил, что на момент совершения преступления военный находился под действием амфетамина.

 

По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

 

Украинская правда

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Темы: убийство прокуратура


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