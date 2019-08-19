В Україні ще буде +37º – синоптик

16658 переглядів
Понеділок, 19 серпня 2019, 13:16

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

20 серпня на території України очікується суха спекотна погода, яку принесе азорський антициклон. 

Деталі: У вівторок на Півдні, Сході та в центральних областях очікується спека +28+33.  

На Півночі та Заході України стовпчики термометра сягатимуть позначки +25+30. 

У Києві 20-го серпня буде сухо сонячно та спекотно, максимальна температура повітря  близько +30 градусів.

Дослівно: "Надалі посилення спеки відбуватиметься у східних областях та Півдні, подекуди ймовірно +35+37 градусів. 22 серпня стане свіжіше на Заході, з 23-го серпня спека послабне й у північній частині України".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Ще трьох українців, ймовірно, перевели в СІЗО до моряків. Серед них Сущенко
РосЗМІ: Українських моряків готують до відправки на батьківщину
До фракції Порошенка приєдналися двоє самовисуванців
Арахамія каже, що інші партії самоусунулися від Кабміну: Хай ідуть лісом
Усі новини
Освіта

Правило зламалося: чому 10 000 годин практики не гарантують успіху

історія

Як заснували Спілку незалежної української молоді

Освіта

Як вчити англійську так, щоб вивчити