В Україні ще буде +37º – синоптик
Понеділок, 19 серпня 2019, 13:16
Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко
20 серпня на території України очікується суха спекотна погода, яку принесе азорський антициклон.
Деталі: У вівторок на Півдні, Сході та в центральних областях очікується спека +28+33.
На Півночі та Заході України стовпчики термометра сягатимуть позначки +25+30.
У Києві 20-го серпня буде сухо сонячно та спекотно, максимальна температура повітря близько +30 градусів.
Дослівно: "Надалі посилення спеки відбуватиметься у східних областях та Півдні, подекуди ймовірно +35+37 градусів. 22 серпня стане свіжіше на Заході, з 23-го серпня спека послабне й у північній частині України".
Українська правда