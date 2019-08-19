В Україні ще буде +37º – синоптик

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

20 серпня на території України очікується суха спекотна погода, яку принесе азорський антициклон.

Деталі: У вівторок на Півдні, Сході та в центральних областях очікується спека +28+33.

На Півночі та Заході України стовпчики термометра сягатимуть позначки +25+30.

У Києві 20-го серпня буде сухо сонячно та спекотно, максимальна температура повітря близько +30 градусів.

Дослівно: "Надалі посилення спеки відбуватиметься у східних областях та Півдні, подекуди ймовірно +35+37 градусів. 22 серпня стане свіжіше на Заході, з 23-го серпня спека послабне й у північній частині України".