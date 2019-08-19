В Украине еще будет +37º – синоптик
Понедельник, 19 августа 2019, 13:16
Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко
20 августа на территории Украины ожидается сухая жаркая погода, которую принесет азорский антициклон.
Детали: Во вторник на юге, востоке и в центральных областях ожидается жара +28 +33.
На Севере и Западе Украины столбики термометра достигнут отметки +25 +30.
В Киеве 20 августа будет сухо солнечно и жарко, максимальная температура воздуха около +30 градусов.
Дословно: "В дальнейшем усиление жары будет происходить в восточных областях и на юге, кое-где возможны +35 +37 градусов. 22 августа станет свежее на Западе, с 23-го августа жара ослабеет и в северной части Украины".
Украинская правда