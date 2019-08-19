В Украине еще будет +37º – синоптик

4545 просмотров
Понедельник, 19 августа 2019, 13:16

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

20 августа на территории Украины ожидается сухая жаркая погода, которую принесет азорский антициклон.

Детали: Во вторник на юге, востоке и в центральных областях ожидается жара +28 +33.

На Севере и Западе Украины столбики термометра достигнут отметки +25 +30.

В Киеве 20 августа будет сухо солнечно и жарко, максимальная температура воздуха около +30 градусов.

Дословно: "В дальнейшем усиление жары будет происходить в восточных областях и на юге, кое-где возможны +35 +37 градусов. 22 августа станет свежее на Западе, с 23-го августа жара ослабеет и в северной части Украины".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Нетаньяху похвалил Зеленского: страна начала развиваться вдвое быстрее
Жена Нетаньяху выбросила "хлеб-соль" в Киеве
Глава Госкино подал в отставку
Будущий депутат из "Слуги народа" назвал журналистку "тупой овцой"
Все новости
психология

4 советы для трудоголиков

социум

80% безработных украинцев имеют высшее образование

здоровье

Теряете сознание? 5 причин не бежать сразу к врачу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів