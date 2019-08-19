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В Украине еще будет +37º – синоптик

Понедельник, 19 августа 2019, 13:16
В Украине еще будет +37º – синоптик

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

20 августа на территории Украины ожидается сухая жаркая погода, которую принесет азорский антициклон.

Детали: Во вторник на юге, востоке и в центральных областях ожидается жара +28 +33.

На Севере и Западе Украины столбики термометра достигнут отметки +25 +30.

В Киеве 20 августа будет сухо солнечно и жарко, максимальная температура воздуха около +30 градусов.

Дословно: "В дальнейшем усиление жары будет происходить в восточных областях и на юге, кое-где возможны +35 +37 градусов. 22 августа станет свежее на Западе, с 23-го августа жара ослабеет и в северной части Украины".

Украинская правда
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