Нетаньягу похвалив Зеленського: країна почала розвиватися вдвічі швидше
Джерело: брифінг прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу і президента Володимира Зеленського в Україні
Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час офіційного візиту в Україну заявив, що з часу президенства Володимира Зеленського країна почала розвиватися вдвічі швидше.
Пряма мова: "Я побачив, що з часу, коли вас обрали, практично вдвічі країна почала розвиватися швидше. Я не думаю, що це просто збіг, я думаю, що це відображає те, яким чином були натхненні люди до цього візиту і до вашого бачення щодо мирної і процвітаючої України…
Я тут був 20 років тому і бачу зміни, які відбулися і бачу ваші бажання пришвидшувати ці зміни. Отже, хочу скористатися можливістю і запросити вас до Єрусалима. Ми вже погодилися, що це буде наступного тижня, якщо не наступного, то принаймні дуже скоро".
Деталі: За словами Нетаньягу, Україна і Ізраїль має багато чого спільного. Він повідомив, що під час зустрічі 19 серпня він домовився із Зеленським про спільний проект в Умані.
Нетаньягу заявив, що країни домовилися розширити угоду про Зону вільної торгівлі. Він додав, що протягом візиту вдалося прийняти два важливих рішення.
Пряма мова: "По-перше, треба одразу працювати над угодою про ЗВТ, коли пройдуть вибори до нашого парламенту, ми зможемо її ратифікувати, оскільки ми її розширюємо, в тому числі, на сферу послуг.
По-друге, у Києві і Єрусалимі треба відкривати спеціальні центри високотехнологічного розвитку. Таким чином, ми будемо обмінюватися технологіями і залучати українців до нашої індустрії, бо ми будемо робити спільні інвестиції в цю сферу тут, в Україні".
Передісторія:
- 19 серпня прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу здійснює офіційний візит в Україну. В Україні Нетаньягу не було 20 років.
- 20 серпня Нетаньягу має зустрітися з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.
- Торік ізраїльська сторона скасовувала візит українського прем'єра.
- У січні 2019 року Нетаньягу зустрічався з п'ятим президентом України Петром Порошенком в Ізраїлі.
- У минулі роки між країнами були доволі напружені стосунки, адже Україна в ООН не підтримувала деякі резолюціїї щодо Ізраїлю. Зокрема, Україна засудила будівництво єврейських поселень на палестинських територіях (західний берег річки Йордан) і не визнала суверенітет країни над Голанськими висотами.
- Крім того, на міжнародній арені не визнають "столицю Ізраїлю Єрусалим". Офіційний Київ вважає ізраїльською столицею місто Тель-Авів, там розміщене посольство України.
- У травні 2018 року США перенесли своє ізраїльське посольство з Тель-Авіва до Єрусалима попри гучну критику переважної більшості країн.
- Ізраїль захопив східну частину Єрусалима під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував.
- Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.