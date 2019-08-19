Нетаньяху похвалил Зеленского: страна начала развиваться вдвое быстрее

Источник: брифинг премьера Израиля Беньямина Нетаньяху и президента Владимира Зеленского в Украине

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху во время официального визита в Украину заявил, что со времени президентства Владимира Зеленского страна начала развиваться вдвое быстрее.

Прямая речь: "Я увидел, что со времени, когда вас выбрали, практически вдвое страна начала развиваться быстрее. Я не думаю, что это просто совпадение, я думаю, что это отражает то, каким образом были вдохновлены люди к этому визиту и, к вашему видению мирной и процветающей Украины...

Я здесь был 20 лет назад и вижу изменения, которые произошли, и вижу ваши желания ускорить эти изменения. Итак, хочу воспользоваться возможностью и пригласить вас в Иерусалим. Мы уже согласились, что это будет на следующей неделе, если не на следующем, то, по крайней мере, очень скоро".

Детали: По словам Нетаньяху, у Украины и Израиля много общего. Он сообщил, что во время встречи 19 августа он договорился с Зеленским о совместном проекте в Умани.

Нетаньяху заявил, что страны договорились расширить соглашение о зоне свободной торговли. Он добавил, что в ходе визита удалось принять два важных решения.

Прямая речь: "Во-первых, надо сразу работать над соглашением о ЗСТ, когда пройдут выборы в наш парламент, мы сможем ее ратифицировать, поскольку мы ее расширяем, в том числе, на сферу услуг.

Во-вторых, в Киеве и Иерусалиме надо открывать специальные центры высокотехнологичного развития. Таким образом, мы будем обмениваться технологиями и привлекать украинцев в нашей индустрии, потому что мы будем совместно инвестировать в эту сферу здесь, в Украине".

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