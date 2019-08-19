Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нетаньяху похвалил Зеленского: страна начала развиваться вдвое быстрее

Понедельник, 19 августа 2019, 13:58
Нетаньяху похвалил Зеленского: страна начала развиваться вдвое быстрее
фото ОП

Источник: брифинг премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Владимира Зеленского в Украине

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время официального визита в Украину заявил, что со времени президентства Владимира Зеленского страна начала развиваться вдвое быстрее.

Прямая речь: "Я увидел, что со времени, когда вас выбрали, практически вдвое страна начала развиваться быстрее. Я не думаю, что это просто совпадение, я думаю, что это отражает то, каким образом были вдохновлены люди к этому визиту и, к вашему видению мирной и процветающей Украины...

Я здесь был 20 лет назад и вижу изменения, которые произошли, и вижу ваши желания ускорить эти изменения. Итак, хочу воспользоваться возможностью и пригласить вас в Иерусалим. Мы уже согласились, что это будет на следующей неделе, если не на следующем, то, по крайней мере, очень скоро".

Детали: По словам Нетаньяху, у Украины и Израиля много общего. Он сообщил, что во время встречи 19 августа он договорился с Зеленским о совместном проекте в Умани.

Нетаньяху заявил, что страны договорились расширить соглашение о зоне свободной торговли. Он добавил, что в ходе визита удалось принять два важных решения.

Прямая речь: "Во-первых, надо сразу работать над соглашением о ЗСТ, когда пройдут выборы в наш парламент, мы сможем ее ратифицировать, поскольку мы ее расширяем, в том числе, на сферу услуг.

Во-вторых, в Киеве и Иерусалиме надо открывать специальные центры высокотехнологичного развития. Таким образом, мы будем обмениваться технологиями и привлекать украинцев в нашей индустрии, потому что мы будем совместно инвестировать в эту сферу здесь, в Украине".

Предыстория:

  • 19 августа премьер Израиля Биньямин Нетаньяху осуществляет официальный визит в Украину. В Украине Нетаньяху не было 20 лет.
  • 20 августа Нетаньяху должен встретиться с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
  • В прошлом году израильская сторона отменяла визит украинского премьера.
  • В январе 2019 года Нетаньяху встречался с пятым президентом Украины Петром Порошенко в Израиле.
  • В прошлые годы между странами были довольно напряженные отношения, ведь Украина в ООН не поддерживала некоторые резолюции в отношении Израиля. В частности, Украина осудила строительство еврейских поселений на палестинских территориях (западный берег реки Иордан) и не признала суверенитет страны над Голанскими высотами.
  • Кроме того, на международной арене не признают "столицу Израиля Иерусалим". Официальный Киев считает израильской столицей город Тель-Авив, там расположено посольство Украины.
  • В мае 2018 года США перенесли свое израильское посольство из Тель-Авива в Иерусалим несмотря на громкую критику подавляющего большинства стран.
  • Израиль захватил восточную часть Иерусалима во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал.
  • Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ИзраильУкраинаЗеленскийпрезидент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Израиль
Макрон призвал Израиль увеличить помощь Украине
Месть, деньги и Вагнер. О расчеловечивании врага и кровавых миллиардах
Посольство Украины обвинило Израиль в пророссийской позиции, МИД Израиля вызывает посла
Последние новости
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
Все новости...
Реклама: