Зеленський каже, що домовився з Ізраїлем вирішити проблему в’їзду українців

6569 переглядів
Понеділок, 19 серпня 2019, 13:54

Президент Володимир Зеленський заявив, що домовився із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу розв'язати проблему з відмовами на в'їзд українцям до Ізраїлю.

Про це він сказав на спільній із Нетаньягу пресконференції у понеділок в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Останнім часом наші держави активно співпрацюють і в міграційній сфері. Йдеться про численні відмови громадянам України на в’їзд до Ізраїлю", - сказав Зеленський.

"Ми домовились остаточно вирішити цю проблему. Громадяни обох держав повинні максимально користуватися перевагами безвізового режиму, а українські громадяни не повинні тисячами затримуватись на кордоні Ізраїлю", - повідомив президент.

У липні МВС України та Ізраїлю підписали Декларацію про інтенсифікацію співробітництва, яка має допомогти подолати кризи у зв’язку з масовою відмовою у в’їзді громадянам обох країн.

За статистикою ДПСУ, 4,5 тисячі громадян України отримали відмову про перетин кордону в 2017 році, 3,5 тисячі українців не пропустили в 2018 році, а за половину 2019 року відвідати Ізраїль не змогли 2,5 тисячі українців.

Раніше Міністерство закордонних справ України заявило, що не виключає можливості скасування безвізового режиму з Ізраїлем, якщо права українських туристів і мандрівників продовжать систематично порушуватися на кордоні.

Читайте також: "Неготовність до безвізу: як реагувати на порушення прав наших громадян на кордоні".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Ізраїль візи Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом 19 серпня 2019, 14:00
Нетаньягу похвалив Зеленського: країна почала розвиватися вдвічі швидше 19 серпня 2019, 13:58
Дружина Нетаньягу викинула "хліб-сіль" у Києві 19 серпня 2019, 11:43
Усі новини
Головні новини
Ще трьох українців, ймовірно, перевели в СІЗО до моряків. Серед них Сущенко
РосЗМІ: Українських моряків готують до відправки на батьківщину
До фракції Порошенка приєдналися двоє самовисуванців
Арахамія каже, що інші партії самоусунулися від Кабміну: Хай ідуть лісом
Усі новини
Освіта

Правило зламалося: чому 10 000 годин практики не гарантують успіху

історія

Як заснували Спілку незалежної української молоді

Освіта

Як вчити англійську так, щоб вивчити