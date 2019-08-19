Зеленський каже, що домовився з Ізраїлем вирішити проблему в’їзду українців

Президент Володимир Зеленський заявив, що домовився із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу розв'язати проблему з відмовами на в'їзд українцям до Ізраїлю.

Про це він сказав на спільній із Нетаньягу пресконференції у понеділок в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Останнім часом наші держави активно співпрацюють і в міграційній сфері. Йдеться про численні відмови громадянам України на в’їзд до Ізраїлю", - сказав Зеленський.

"Ми домовились остаточно вирішити цю проблему. Громадяни обох держав повинні максимально користуватися перевагами безвізового режиму, а українські громадяни не повинні тисячами затримуватись на кордоні Ізраїлю", - повідомив президент.

У липні МВС України та Ізраїлю підписали Декларацію про інтенсифікацію співробітництва, яка має допомогти подолати кризи у зв’язку з масовою відмовою у в’їзді громадянам обох країн.

За статистикою ДПСУ, 4,5 тисячі громадян України отримали відмову про перетин кордону в 2017 році, 3,5 тисячі українців не пропустили в 2018 році, а за половину 2019 року відвідати Ізраїль не змогли 2,5 тисячі українців.

Раніше Міністерство закордонних справ України заявило, що не виключає можливості скасування безвізового режиму з Ізраїлем, якщо права українських туристів і мандрівників продовжать систематично порушуватися на кордоні.

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