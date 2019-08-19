Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский говорит, что договорился с Израилем решить проблему въезда украинцев

Понедельник, 19 августа 2019, 13:54

Президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху решить проблему с отказами на въезд украинцам в Израиль.

Об этом он сказал на совместной с Нетаньяху пресс-конференции в понедельник в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"В последнее время наши государства активно сотрудничают и в миграционной сфере. Речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины на въезд в Израиль", - сказал Зеленский.

"Мы договорились окончательно решить эту проблему. Граждане обоих государств должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами задерживаться на границе Израиля", - сообщил президент.

В июле МВД Украины и Израиля подписали Декларацию об интенсификации сотрудничества, которая должна помочь преодолеть кризис в связи с массовым отказом во въезде гражданам обеих стран.

По статистике Госпогранслужбы, 4,5 тысячи граждан Украины получили отказ в пересечении границы в 2017 году, 3,5 тысячи украинцев не пропустили в 2018 году, а за первую половину 2019 года посетить Израиль не смогли 2,5 тысячи украинцев.

Ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что не исключает возможности отмены безвизового режима с Израилем, если права украинских туристов и путешественников продолжат систематически нарушаться на границе.

Читайте также: "Неготовность к безвизу: как реагировать на нарушения прав наших граждан на границе".

Темы: ИзраильвизыЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Израиль
Израиль отменяет медстрахование для украинских беженцев: посол просит не делать этого
Судно Израиля проигнорировало "блокаду" РФ Черного моря, следом идут суда Греции и Турции
Макрон призвал Израиль увеличить помощь Украине
Последние новости
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
Все новости...
Реклама: