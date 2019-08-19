Зеленский говорит, что договорился с Израилем решить проблему въезда украинцев

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Понедельник, 19 августа 2019, 13:54

Президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху решить проблему с отказами на въезд украинцам в Израиль.

Об этом он сказал на совместной с Нетаньяху пресс-конференции в понедельник в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"В последнее время наши государства активно сотрудничают и в миграционной сфере. Речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины на въезд в Израиль", - сказал Зеленский.

"Мы договорились окончательно решить эту проблему. Граждане обоих государств должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами задерживаться на границе Израиля", - сообщил президент.

В июле МВД Украины и Израиля подписали Декларацию об интенсификации сотрудничества, которая должна помочь преодолеть кризис в связи с массовым отказом во въезде гражданам обеих стран.

По статистике Госпогранслужбы, 4,5 тысячи граждан Украины получили отказ в пересечении границы в 2017 году, 3,5 тысячи украинцев не пропустили в 2018 году, а за первую половину 2019 года посетить Израиль не смогли 2,5 тысячи украинцев.

Ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что не исключает возможности отмены безвизового режима с Израилем, если права украинских туристов и путешественников продолжат систематически нарушаться на границе.

Читайте также: "Неготовность к безвизу: как реагировать на нарушения прав наших граждан на границе".

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Темы: Израиль визы Зеленский


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