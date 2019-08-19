Голова "Слуги народу": Зарплата нардепа у 50 тисяч – недостатня

Джерело: інтерв’ю голови "Слуги народу" Дмитра Разумкова "Новому времени"

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає зарплату нардепа, яка з доплатами сягає 50 тисяч гривень, хорошою, але недостатньою.

Пряма мова: "Якщо чесно, то ні (не справедлива зарплата – ред.), вона могла би бути більшою. Хоча це гарна зарплата на тлі мінімальної, але недостатня".

"Ми тільки йдемо до того, що мають, наприклад, європейські депутати — гідна зарплата і хороший соціальний пакет, коли людина тримається за цю роботу і розуміє її престиж".

Деталі: Водночас Разумков відмовився говорити, яку зарплату вважає адекватною, відзначивши, що "тут потрібна експертна дискусія".

На уточнююче запитання, якою має бути зарплата у колишнього безробітного або молодого хлопця із Запоріжжя (від "Слуги народу" обралися низка безробітних – ред. ), щоб він не брав хабарів у Раді, Разумков порадив питати у самого "хлопця з Запоріжжя".

На думку голови партії, за 40 тисяч гривень не купиш шестисотий Mercedes, але жити можна цілком гідно.

Він також додав, що йому вистачить майбутньої зарплати спікера, яка становить близько 50 тисяч гривень, бо він сформував собі "матеріальну подушку завдяки бізнесу".

Результати голосування дивіться у матеріалі: Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

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