Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Голова "Слуги народу": Зарплата нардепа у 50 тисяч – недостатня

Понеділок, 19 серпня 2019, 15:14
Голова Слуги народу: Зарплата нардепа у 50 тисяч – недостатня

Джерело: інтерв’ю голови "Слуги народу" Дмитра Разумкова "Новому времени"

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає зарплату нардепа, яка з доплатами сягає 50 тисяч гривень, хорошою, але недостатньою.

Пряма мова: "Якщо чесно, то ні (не справедлива зарплата – ред.), вона могла би бути більшою. Хоча це гарна зарплата на тлі мінімальної, але недостатня".

"Ми тільки йдемо до того, що мають, наприклад, європейські депутати — гідна зарплата і хороший соціальний пакет, коли людина тримається за цю роботу і розуміє її престиж".

Деталі: Водночас Разумков відмовився говорити, яку зарплату вважає адекватною, відзначивши, що "тут потрібна експертна дискусія".

На уточнююче запитання, якою має бути зарплата у колишнього безробітного або молодого хлопця із Запоріжжя (від "Слуги народу" обралися низка безробітних – ред. ), щоб він не брав хабарів у Раді, Разумков порадив питати у самого "хлопця з Запоріжжя".

На думку голови партії, за 40 тисяч гривень не купиш шестисотий Mercedes, але жити можна цілком гідно.  

Він також додав, що йому вистачить майбутньої зарплати спікера, яка становить близько 50 тисяч гривень, бо він сформував собі "матеріальну подушку завдяки бізнесу".  

Результати голосування дивіться у матеріалі: Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

Читайте також: Обитель Зе! 11 фактів про новий парламент

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуВерховна Радазарплати
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
Усі новини...
Реклама: