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На одній з фабрик у Польщі загинув українець

Понеділок, 19 серпня 2019, 16:47

На одній з фабрик концерну LG поблизу Вроцлава важко травмувався 28-річний українець, від отриманих травм він помер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Gazeta Wroclawska.

Компанія LG Chem під Вроцлавом виробляє акумулятори для електромобілів.

За інформацією видання, аварія на фабриці сталася в суботу на виробничій лінії. Молодого чоловіка втягнуло у механізм. Він отримав дуже серйозну травму хребта. Машина затиснула йому грудну клітку і пошкодила ключицю, а ланцюжок на шиї перетиснув горло.

У лікарню чоловіка доставили у важкому стані. Лікарі не змогли врятувати йому життя – вранці у понеділок він помер.

"Проводиться розслідування у цій справі. Поки рано говорити про деталі", - розповів Анджей Погорський, заступник обласного інспектора праці у Вроцлаві. Справою зацікавилася також прокуратура.

"Українська правда" у Threads

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