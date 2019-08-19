На одной из фабрик в Польше погиб украинец

На одной из фабрик концерна LG возле Вроцлава тяжело травмировался 28-летний украинец, от полученных травм он скончался.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Gazeta Wroclawska.

Компания LG Chem под Вроцлавом производит аккумуляторы для электромобилей.

По информации издания, авария на фабрике произошла в субботу на производственной линии. Мужчину затянуло в механизм. Он получил очень серьезную травму позвоночника. Машина зажала ему грудную клетку и повредила ключицу, а цепочка на шее пережала горло.

В больницу мужчину доставили в тяжелом состоянии. Врачи не смогли спасти ему жизнь - утром в понедельник он умер.

"Проводится расследование по этому делу. Пока рано говорить о деталях", - рассказал Анджей Погорский, заместитель регионального инспектора труда во Вроцлаве. Делом заинтересовалась также прокуратура.