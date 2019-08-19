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Контррозвідка СБУ затримала "бойового кота", якого "днрівці" оголосили в розшук

Понеділок, 19 серпня 2019, 18:03

Джерело: веб-портал СБУ

Співробітники контррозвідки Служби безпеки затримали на Запоріжжі бойовика терористичної організації "ДНР".

Докладно: "Правоохоронці затримали колишнього бойовика за місцем тимчасового проживання. Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".

Деталі: Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Шахтарська відбував покарання на Донеччині за скоєння тяжкого злочину, у квітні 2014 року був звільнений з в’язниці за умови приєднання до лав незаконних збройних формувань.

У Слов’янську він приєднався до терористичної групи під керівництвом Гіркіна (Стрелкова). За даними СБУ, був стрілком, брав активну участь у захопленні адміністративних будівель Слов’янська, постачанні з Росії  на територію Донецької області зброї та боєприпасів, коригував артилерійські обстріли сил антитерористичної операції, а також зі зброєю в руках протистояв Збройним Силам України.

Згодом бойовик перейшов до терористичного підрозділу "Бойові коти" 7-ї окремої мотострілкової бригади 2-го армійського корпусу народної міліції "ДНР".

Водночас у 2017 році на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини каральні органи "ДНР" бойовика звинуватили в розбої і оголосили в розшук.

Наприкінці липня 2019 року зловмисник прибув на територію Запорізької області, де переховувався у своїх родичів, які переїхали у регіон з початком бойових дій на Донбасі.

Українська правда
Теми: СБУтероризм
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