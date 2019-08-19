Контрразведка СБУ задержала "боевого кота", которого "днровци" объявили в розыск

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Понедельник, 19 августа 2019, 18:03

Источник: веб-портал СБУ

Сотрудники контрразведки Службы безопасности задержали в Запорожье боевика террористической организации "ДНР".

Подробно: "Правоохранители задержали бывшего боевика по месту временного проживания. Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей".

Детали: Оперативники спецслужбы установили, что житель Шахтерска отбывал наказание в Донецкой области за совершение тяжкого преступления, в апреле 2014 года он был освобожден из тюрьмы при условии присоединения в ряды незаконных вооруженных формирований.

В Славянске он присоединился к террористической группе под руководством Гиркина (Стрелкова). По данным СБУ, был стрелком, принимал активное участие в захвате административных зданий Славянска, поставке из России на территорию Донецкой области оружия и боеприпасов, корректировал артиллерийские обстрелы сил антитеррористической операции, а также с оружием в руках противостоял Вооруженным силам Украины.

Впоследствии боевик перешел в террористическое подразделение "Боевые коты" 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса народной милиции "ДНР".

В то же время в 2017 году на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области карательные органы "ДНР" боевика обвинили в разбое и объявили в розыск.

В конце июля 2019 года злоумышленник прибыл на территорию Запорожской области, где скрывался у своих родственников, которые переехали в регион с началом боевых действий на Донбассе.

Украинская правда

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Темы: СБУ терроризм


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