У "Слузі народу" припустили "підвищення" Богдана до генпрокурора
Майбутній народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк припускає, що чутками про відставку Андрія Богдана з Офісу президента могли перевіряти реакцію на його ймовірне "підвищення".
Про це мажоритарниця з 96-го округу сказала в Трускавці у кулуарах "інтенсиву" для майбутніх нардепів від президентської партії, даючи коментар каналу "112 Україна".
Неоднозначну інформацію про заяву керівника Офісу президента Андрія Богдана звільнити його "за власним бажанням з моменту бажання" Василевська-Смаглюк назвала "елементом тролінгу".
"Богдан виглядає як людина, яка бажає піти у відставку?", – поцікавилася вона іронічно.
З приводу "анулювання" цієї заяви Василевська-Смаглюк припустила: "Можливо, це була перевірка ставлення суспільства до можливого походу у відставку або до підвищення, наприклад, на посаду генерального прокурора".
Вона зізналася, що у "Слузі народу" не зрозуміли, що відбувається, але додала, що Богдан – "людина з почуттям гумору".
Нагадаємо:
- 1 серпня джерело в Офісі президента повідомило "Українській правді", що Андрій Богдан написав заяву такого змісту: "Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання".
- Інші джерела, в тому числі, в Офісі президента, не підтвердили це й говорили навіть про "жарт Богдана".
- Речниця президента Юлія Мендель відмовилася коментувати "чутки".
- Керівник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков дізнався про "заяву Богдана" зі ЗМІ.
- 27 липня петиція з вимогою звільнити Богдана набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів, хоча попередню петицію Володимир Зеленський не задовольнив.