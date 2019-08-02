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У "Слузі народу" припустили "підвищення" Богдана до генпрокурора

П'ятниця, 2 серпня 2019, 11:26

Майбутній народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк припускає, що чутками про відставку Андрія Богдана з Офісу президента могли перевіряти реакцію на його ймовірне "підвищення".

Про це мажоритарниця з 96-го округу сказала в Трускавці у кулуарах "інтенсиву" для майбутніх нардепів від президентської партії, даючи коментар каналу "112 Україна". 

Неоднозначну інформацію про заяву керівника Офісу президента Андрія Богдана звільнити його "за власним бажанням з моменту бажання" Василевська-Смаглюк назвала "елементом тролінгу".

"Богдан виглядає як людина, яка бажає піти у відставку?", – поцікавилася вона іронічно.

З приводу "анулювання" цієї заяви Василевська-Смаглюк припустила: "Можливо, це була перевірка ставлення суспільства до можливого походу у відставку або до підвищення, наприклад, на посаду генерального прокурора".

Вона зізналася, що у "Слузі народу" не зрозуміли, що відбувається, але додала, що Богдан – "людина з почуттям гумору".

Нагадаємо:

  • 1 серпня джерело в Офісі президента повідомило "Українській правді", що Андрій Богдан написав заяву такого змісту: "Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання".
  • Інші джерела, в тому числі, в Офісі президента, не підтвердили це й говорили навіть про "жарт Богдана".
  • Речниця президента Юлія Мендель відмовилася коментувати "чутки".
  • Керівник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков дізнався про "заяву Богдана" зі ЗМІ.
  • 27 липня петиція з вимогою звільнити Богдана набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів, хоча попередню петицію Володимир Зеленський не задовольнив.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: БогданСлуга народуОфіс президентаГенпрокуратура
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