Друга спроба: петиція за звільнення Богдана набрала необхідні голоси

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Субота, 27 липня 2019, 01:20

Петиція з вимогою звільнити главу Адміністрації президента Андрія Богдана набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів.

Станом на 27 липня, петицію, оприлюднену 23 травня, підписало 25097 людей.

Ініціатором петиції є Андрій Качор

Підписанти вимагають звільнити Андрія Богдана з посади Глави Адміністрації Президента України, стверджуючи, що він "не має права займати посаду глави Адміністрації Президента України на підставі Закону України "Про очищення влади".

Попередню петицію, в якій громадяни вимагали відставки голови АП, президент Володимир Зеленський розглянув, проте залишив Богдана на посаді.

Нагадаємо:

  • Щоб президент розглянув петицію вона мусить зібрати не менше 25 тисяч підписів.
  • 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та екс-юристом олігарха Ігоря Коломойського.
  • Журналісти та громадські активісти стверджували, що Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі до жовтня 2024 року. Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича
  • Заступник глави Адміністрації президента Зеленського Руслан Рябошапка заявив, що закон про очищення влади не поширюється на посади в АП.
  • Сам Богдан вважає, що він "абсолютно несправедливо" потрапив під закон про люстрацію.
  • Водночас, у Мін'юсті стверджують, що новий глава АП все ж був люстрований. Міністерство попросило АП надати копії трудових книжок та інформацію про початок люстраційної перевірки щодо призначених керівників відомства, зокрема і Богдана.

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Теми: Богдан Зеленський


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