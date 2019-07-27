Друга спроба: петиція за звільнення Богдана набрала необхідні голоси
Субота, 27 липня 2019, 01:20
Петиція з вимогою звільнити главу Адміністрації президента Андрія Богдана набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів.
Станом на 27 липня, петицію, оприлюднену 23 травня, підписало 25097 людей.
Ініціатором петиції є Андрій Качор
Підписанти вимагають звільнити Андрія Богдана з посади Глави Адміністрації Президента України, стверджуючи, що він "не має права займати посаду глави Адміністрації Президента України на підставі Закону України "Про очищення влади".
Попередню петицію, в якій громадяни вимагали відставки голови АП, президент Володимир Зеленський розглянув, проте залишив Богдана на посаді.
Нагадаємо:
- Щоб президент розглянув петицію вона мусить зібрати не менше 25 тисяч підписів.
- 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та екс-юристом олігарха Ігоря Коломойського.
- Журналісти та громадські активісти стверджували, що Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі до жовтня 2024 року. Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича
- Заступник глави Адміністрації президента Зеленського Руслан Рябошапка заявив, що закон про очищення влади не поширюється на посади в АП.
- Сам Богдан вважає, що він "абсолютно несправедливо" потрапив під закон про люстрацію.
- Водночас, у Мін'юсті стверджують, що новий глава АП все ж був люстрований. Міністерство попросило АП надати копії трудових книжок та інформацію про початок люстраційної перевірки щодо призначених керівників відомства, зокрема і Богдана.