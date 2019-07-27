Друга спроба: петиція за звільнення Богдана набрала необхідні голоси

Петиція з вимогою звільнити главу Адміністрації президента Андрія Богдана набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів.

Станом на 27 липня, петицію, оприлюднену 23 травня, підписало 25097 людей.

Ініціатором петиції є Андрій Качор

Підписанти вимагають звільнити Андрія Богдана з посади Глави Адміністрації Президента України, стверджуючи, що він "не має права займати посаду глави Адміністрації Президента України на підставі Закону України "Про очищення влади".

Попередню петицію, в якій громадяни вимагали відставки голови АП, президент Володимир Зеленський розглянув, проте залишив Богдана на посаді.

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