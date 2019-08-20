Twitter заборонив державним ЗМІ публікувати рекламу

Компанія Twitter прийняла рішення заборонити державним ЗМІ поширювати рекламу через свою соціальну мережу.

Про це йдеться у заяві Twitter

У компанії не назвали причини подібного рішення, але відзначили, що акаунти державних ЗМІ можуть продовжувати використовувати соціальну мережу для трансляції своїх повідомлень.

Нові правила не торкнуться незалежних громадських каналів та організацій, які фінансуються за рахунок платників податків. Державним ЗМІ надали 30-денний період для видалення реклами.