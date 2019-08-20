Twitter запретил государственным СМИ публиковать рекламу

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Вторник, 20 августа 2019, 03:59

Компания Twitter приняла решение запретить государственным СМИ распространять рекламу через свою социальную сеть.

Об этом говорится в заявлении Twitter.

В компании не назвали причины подобного решения, но отметили, что аккаунты государственных СМИ могут продолжать использовать социальную сеть для трансляции своих сообщений.

Новые правила не затронут независимые общественные каналы и организации, которые финансируются за счет налогоплательщиков. Государственным СМИ предоставили 30-дневный период для удаления рекламы.

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Темы: СМИ


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