Twitter запретил государственным СМИ публиковать рекламу

Компания Twitter приняла решение запретить государственным СМИ распространять рекламу через свою социальную сеть.

Об этом говорится в заявлении Twitter.

В компании не назвали причины подобного решения, но отметили, что аккаунты государственных СМИ могут продолжать использовать социальную сеть для трансляции своих сообщений.

Новые правила не затронут независимые общественные каналы и организации, которые финансируются за счет налогоплательщиков. Государственным СМИ предоставили 30-дневный период для удаления рекламы.