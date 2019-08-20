Twitter запретил государственным СМИ публиковать рекламу
Вторник, 20 августа 2019, 03:59
Компания Twitter приняла решение запретить государственным СМИ распространять рекламу через свою социальную сеть.
Об этом говорится в заявлении Twitter.
В компании не назвали причины подобного решения, но отметили, что аккаунты государственных СМИ могут продолжать использовать социальную сеть для трансляции своих сообщений.
Новые правила не затронут независимые общественные каналы и организации, которые финансируются за счет налогоплательщиков. Государственным СМИ предоставили 30-дневный период для удаления рекламы.