Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп звинуватив Google в маніпуляціях на виборах

Вівторок, 20 серпня 2019, 04:22

Президент США Дональд Трамп заявив, що компанія Google сприяла голосуванню за Гілларі Клінтон під час президентських виборів 2016 року.

Про це американський лідер написав у себе в Twitter.

"Вау, отримав щойно звіт! Google маніпулятивними діями сприяла тому, що в 2016 році Гілларі Клінтон отримала від 2,6 до 16 мільйонів голосів! І це визнають прихильники Гілларі, не прихильники Трампа. Google потрібно притягнути до суду. Моя перемога була ще більш переконливою, ніж ми думали", - заявив Трамп.

Раніше глава Білого дому вже підозрював Google у втручанні у вибори президента. Тоді причиною стало інтерв'ю колишнього співробітника Google Кевіна Сернекі, який заявив, що в компанії негативно ставляться до Трампу.

Теми: ТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Трамп
Александр Віндман: Якщо оберуть Трампа, підтримки США не буде. Для України найкраще – перемогти раніше
Зеленський: Байден міг би закінчити війну ціною України й за 5 хвилин, але ми б не погодилися
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Останні новини
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
Усі новини...
Реклама: