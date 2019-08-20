Трамп звинуватив Google в маніпуляціях на виборах

Президент США Дональд Трамп заявив, що компанія Google сприяла голосуванню за Гілларі Клінтон під час президентських виборів 2016 року.

Про це американський лідер написав у себе в Twitter.

"Вау, отримав щойно звіт! Google маніпулятивними діями сприяла тому, що в 2016 році Гілларі Клінтон отримала від 2,6 до 16 мільйонів голосів! І це визнають прихильники Гілларі, не прихильники Трампа. Google потрібно притягнути до суду. Моя перемога була ще більш переконливою, ніж ми думали", - заявив Трамп.

Раніше глава Білого дому вже підозрював Google у втручанні у вибори президента. Тоді причиною стало інтерв'ю колишнього співробітника Google Кевіна Сернекі, який заявив, що в компанії негативно ставляться до Трампу.