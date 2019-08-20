Трамп обвинил Google в манипуляциях на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что компания Google способствовала голосованию за Хиллари Клинтон во время президентских выборов 2016 года.

Об этом американский лидер написал у себя в Twitter.

"Вау, получил только что отчет! Google манипулятивными действиями способствовала тому, что в 2016 году Хиллари Клинтон получила от 2,6 до 16 миллионов голосов! И это признают сторонники Хиллари, не сторонники Трампа. Google нужно привлечь к суду. Моя победа была еще более убедительной, чем мы думали", — заявил Трамп.

Ранее глава Белого дома уже подозревал Google в вмешательстве в выборы президента. Тогда причиной стало интервью бывшего сотрудника Google Кевина Сернеки, который заявил, что в компании негативно относятся к Трампу.