США запустила крилату ракету з Каліфорнії

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Вівторок, 20 серпня 2019, 05:55

Міноборони США успішно випробувало крилату ракету середньої дальності, здатну нести ядерний заряд. 

Про це інформує міністерство оборони США

"Міністерство оборони США здійснило льотне випробування конвенційно конфігурованої крилатої ракети наземного базування на острові Сан-Ніколас, штат Каліфорнія", - йдеться у повідомленні. 

У Пентагоні розповіли, що ракета успішно вийшла з наземної пускової установки та точно уразила ціль після більш ніж 500 кілометрів польоту. 

"Зібрані дані та висновки з випробувань нададуть міноборони США змогу надалі розвивати свої спроможності у (ракетному класі - ред.) середньої дальності", - додали у відомстві. 

Нагадаємо:

  • США 2 серпня офіційно вийшли з ДРСМД, після того, як минув наданий Росії піврічний термін на ліквідацію ракети 9М729, яка порушує угоду.
  • 4 березня Путін підписав указ про призупинення Росією виконання ДРСМД. 3 липня Росія офіційно призупинила дію ДРСМД.

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Теми: США


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