США запустила крылатую ракету из Калифорнии

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Вторник, 20 августа 2019, 05:55

Минобороны США успешно испытал крылатую ракету средней дальности, способную нести ядерный заряд.

Об этом информирует министерство обороны США

"Министерство обороны США осуществило летное испытание конвенционально конфигурированной крылатой ракеты наземного базирования на острове Сан-Николас, штат Калифорния", - говорится в сообщении.

В Пентагоне рассказали, что ракета успешно вышла из наземной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 километров полета.

"Собранные данные и выводы из испытаний предоставят минобороны США возможность и дальше развивать свои возможности в (ракетном классе - ред.) средней дальности", - добавили в ведомстве.

Напомним:

  • США 2 августа официально вышли из ДРСМД, после того, как прошел предоставленный России полугодовой срок на ликвидацию ракеты 9М729, которая нарушает соглашение.
  • 4 марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД. 3 июля Россия официально приостановила действие ДРСМД.

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Темы: США


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