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У Нідерландах почав працювати найбільший у світі велопаркінг

Вівторок, 20 серпня 2019, 06:32

На центральному вокзалі нідерландського міста Утрехт відкрилася велосипедна стоянка, розрахована на 12 тис. 500 місць.

Про це повідомляє місцеве видання NOS.

"Друга частина велосипедної стоянки, що на центральному вокзалі Утрехта відкрита. Вона має 12 500 місць і зараз є найбільшою у світі. Перша частина велопаркінгу була відкрита у 2017 році, тоді він був уже найбільшим у Нідерландах", - повідомляє влада міста.

Працює велопаркінг цілодобово. Перший день безкоштовний, далі за паркування треба платити 1,25 євро на день.



"Українська правда" у Threads

Теми: Нідерланди
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