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В Нидерландах начал работать крупнейший в мире велопаркинг

Вторник, 20 августа 2019, 06:32

На центральном вокзале нидерландского города Утрехт открылась велосипедная парковка, рассчитанная на 12 тыс. 500 мест.

Об этом сообщает местное издание NOS.

"Вторая часть велосипедной парковки, что на центральном вокзале Утрехта открыта. На ней 12 500 мест, и сейчас она является крупнейшей в мире. Первая часть велопаркинга была открыта в 2017 году, уже тогда он был крупнейшим в Нидерландах", - сообщают власти.

Работает велопаркинг круглосуточно. Первый день бесплатный, далее за парковку надо платить 1,25 евро в день.

Темы: Нидерланды
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