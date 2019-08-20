Біля метро "Голосіївська" у Києві стріляли – троє поранених

Джерело: поліція Києва.

У Києві біля станції метро "Голосіївська" вночі виникла сутичка між двома групами осіб із застосуванням травматичної зброї, двоє отримали вогнепальні поранення, один – ножове.

Деталі. Вночі до поліції надійшло повідомлення, що біля станції метро "Голосіївська" виникла сутичка і чути постріли.

За вказаною адресою правоохоронці від очевидців дізналися, що між двома групами осіб відбувся конфлікт, під час якого була застосована травматична зброя. Після чого правопорушники порозбігалися.

У результаті інциденту госпіталізовано двох чоловіків із вогнепальними пораненнями і одного – із ножовим пораненням ноги. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

На місці події слідчі вилучили стріляні гільзи, які направили на експертизу.

Також із місця вилучено автомобіль "Фольксваген".

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Правоохоронці намагаються встановити й затримати усіх учасників події, з'ясувати причини інциденту.