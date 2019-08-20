У метро "Голосеевская" в Киеве стреляли – трое раненых
Источник: полиция Киева.
В Киеве возле станции метро "Голосеевская" ночью произошло столкновение между двумя группами лиц с применением травматического оружия, двое получили огнестрельные ранения, один – ножевое.
Детали. Ночью в полицию поступило сообщение, что возле станции метро "Голосеевская" возникла потасовка и слышны выстрелы.
По указанному адресу правоохранители от очевидцев узнали, что между двумя группами лиц произошел конфликт, в ходе которого было применено травматическое оружие. После чего правонарушители разбежались.
В результате инцидента госпитализированы двое мужчин с огнестрельными ранениями и один – с ножевым ранением ноги. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
На месте происшествия следователи изъяли стреляные гильзы, которые направили на экспертизу.
Также с места изъят автомобиль "Фольксваген".
Следователи Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Правоохранители пытаются установить и задержать всех участников события, выяснить причины инцидента.