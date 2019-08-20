На посаду в АМКУ мітить донька викладача Зеленського
Джерело: "Наші гроші"
Ірина Копайгора із Кривого Рогу претендує на посаду державної уповноваженої Антимонопольного комітету України.
18 серпня вона подала до реєстру Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію кандидата на посаду державної уповноваженої АМКУ.
Деталі: Ірина Копайгора зареєстрована та проживає у Кривому Розі. Працює у Криворізькому економічному інституті при "КНЕУ ім. В. Гетьмана" у якості доцента кафедри правового регулювання економіки.
У цьому інституті отримав юридичну освіту президент Володимир Зеленський. У ньому працює й його батько Олександр Зеленський.
У цьому ж інституті викладає батько претендентки на посаду в АМКУ Іван Копайгора. Будучи завідувачем кафедри правознавства, він викладав Зеленському теорію держави і права.
Іван Копайгора коментував успіх Зеленського, високо оцінюючи його якості та досягнення: "Володимир ні разу просив порад і ніколи не пропускав пар, хоча грав у спектаклях і виступав у театрі".
Ірина Копайгора, крім викладання у КНЕУ, також отримує заробітну плату за сумісництвом у МАУП Кривий Ріг.
Передісторія:
- На початку липня президент Володимир Зеленський звільнив першу заступницю голови АМКУ Марію Ніжнік та держуповноважених Агію Загребельську, Андрія Вовка і Валерія Полюховича. Звільнення відбулися без подань прем’єр-міністра, передбачених законом.
- 31 липня президент призначив державними уповноваженими АМКУ Наталію Буроменську та Ольгу Нечитайло.
- Заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук говорив, що кадрові рішення стосовно АМКУ приймались на підставі побажань голови комітету Юрія Терентьєва.
- Наразі вакантними залишаються посади двох членів АМКУ, у тому числі, заступника голови.
- На посаду першого заступника голови кандидує Ольга Піщанська, яка також будувала свій кар’єрний шлях на малій Батьківщині президента – у Кривому Розі, очолювала закупівельний напрямок у "АрселорМіттал" у той же період, коли Юрій Терентьєв був генеральним юрисконсультом цього підприємства.
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