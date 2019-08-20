На посаду в АМКУ мітить донька викладача Зеленського

Джерело: "Наші гроші"

Ірина Копайгора із Кривого Рогу претендує на посаду державної уповноваженої Антимонопольного комітету України.

18 серпня вона подала до реєстру Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію кандидата на посаду державної уповноваженої АМКУ.

Деталі: Ірина Копайгора зареєстрована та проживає у Кривому Розі. Працює у Криворізькому економічному інституті при "КНЕУ ім. В. Гетьмана" у якості доцента кафедри правового регулювання економіки.

У цьому інституті отримав юридичну освіту президент Володимир Зеленський. У ньому працює й його батько Олександр Зеленський.

У цьому ж інституті викладає батько претендентки на посаду в АМКУ Іван Копайгора. Будучи завідувачем кафедри правознавства, він викладав Зеленському теорію держави і права.

Іван Копайгора коментував успіх Зеленського, високо оцінюючи його якості та досягнення: "Володимир ні разу просив порад і ніколи не пропускав пар, хоча грав у спектаклях і виступав у театрі".

Ірина Копайгора, крім викладання у КНЕУ, також отримує заробітну плату за сумісництвом у МАУП Кривий Ріг.

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