На должность в АМКУ метит дочь преподавателя Зеленского

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Вторник, 20 августа 2019, 09:51

Источник: "Наші гроші"

Ирина Копайгора из Кривого Рога претендует на должность государственной уполномоченного Антимонопольного комитета Украины.

18 августа она подала в реестр Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларацию кандидата на должность государственной уполномоченной АМКУ.

Детали. Ирина Копайгора зарегистрирована и проживает в Кривом Роге. Работает в Криворожском экономическом институте при "КНЭУ им. В. Гетьмана" в качестве доцента кафедры правового регулирования экономики.

В этом институте получил юридическое образование президент Владимир Зеленский. В нем работает и его отец Александр Зеленский.

В этом же институте преподает отец претендентки в АМКУ Иван Копайгора. Будучи заведующим кафедрой правоведения, он преподавал Зеленскому теорию государства и права.

Иван Копайгора комментировал успех Зеленского, высоко оценивая его качества и достижения: "Владимир ни разу просил советов и никогда не пропускал пар, хотя играл в спектаклях и выступал в театре".

Ирина Копайгора, кроме преподавания в КНЭУ, также получает заработную плату по совместительству в МАУП Кривой Рог.

Предыстория:

  • В начале июля президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы АМКУ Марию Нижник и госуполномоченных Агию Загребельскую, Андрея Вовка и Валерия Полюховича. Увольнения прошли без представлений премьер-министра, предусмотренных законом.
  • 31 июля президент назначил государственными уполномоченными АМКУ Наталью Буроменскую и Ольгу Нечитайло.
  • Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук говорил, что кадровые решения в отношении АМКУ принимались на основании пожеланий главы комитета Юрия Терентьева.
  • Сейчас вакантными остаются должности двух членов АМКУ, в том числе, заместителя главы.
  • На должность первого заместителя главы претендует Ольга Пещанская, которая также строила свой карьерный путь на малой Родине президента – в Кривом Роге, возглавляла закупочное направление в "АрселорМиттал" в тот же период, когда Юрий Терентьев был генеральным юрисконсультом этого предприятия.

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Темы: Антимонопольный комитет Зеленский Кривой Рог


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