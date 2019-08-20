У Зеленського пропонують винагороджувати "викривачів" корупції – 10% від награбованого 

Джерело: сайт Офісу президента

Заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка запропонував "заохочувати" осіб, які викривають топ-корупціонерів, матеріальною нагородою у розмірі 10% від суми відшкодованих державі збитків або від суми викритого хабара.

Дослівно Рябошапка: "Разом з міжнародними експертами та фахівцями з українських громадських організацій ми обговорили зміни до законодавства, що стосуються вдосконалення механізмів повідомлення про корупційні правопорушення, посилення захисту осіб, які надають таку інформацію, а також способи їхнього мотивування для викривання топ-корупціонерів…

Викривачі, що повідомляють про масштабні корупційні схеми, які завдають державі значних збитків, будуть заохочені матеріальною винагородою.

Крім того, держава гарантуватиме викривачам корупційних злочинів захист від переслідувань за розголошення інформації, відновлення порушених трудових та інших прав, конфіденційність повідомлень про корупцію, а також встановлення відповідальності у випадках переслідування викривачів".

Деталі: Відзначається, що відповідні проекти законів регламентують способи та порядок повідомлення про корупційні злочини, права та гарантії захисту викривачів, їхніх близьких осіб та інших осіб, які сприяли розкриттю інформації.

Ініціатива також включатиме право викривача отримувати дані про стан розгляду наданої ним інформації, право на безоплатну правову допомогу, конфіденційність.

Також викривач може розраховувати на матеріальну винагороду у межах 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру неправомірної вигоди (хабара).

За словами Рябошапки, відповідні законопроекти президент Володимир Зеленський внесе як невідкладні для позачергового розгляду Верховною Радою.