У Зеленского предлагают вознаграждать "обличителей" коррупции – 10% от награбленного

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Вторник, 20 августа 2019, 12:14

Источник: сайт Офиса президента

Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка предложил "поощрять" лиц, которые разоблачают топ-коррупционеров, материальной наградой в размере 10% от суммы возмещенных государству убытков или от суммы уличенной взятки.

Дословно Рябошапка: "Вместе с международными экспертами и специалистами из украинских общественных организаций мы обсудили изменения в законодательство, касающиеся совершенствования механизмов сообщения о коррупционных правонарушениях, усилении защиты лиц, оказывающих такую ​​информацию, а также способы их мотивации для обличения топ-коррупционеров...

Обличители, сообщающие о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением.

Кроме того, государство будет гарантировать обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования обличителей".

Детали: Отмечается, что соответствующие проекты законов регламентируют способы и порядок уведомления о коррупционных преступлениях, правах и гарантиях защиты обличителей, их близких лиц и других лиц, которые способствовали раскрытию информации.

Инициатива также будет включать право обличителя получать данные о состоянии рассмотрения предоставленной им информации, право на юридическую помощь, конфиденциальность.

Также обличитель может рассчитывать на материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки).

По словам Рябошапки, соответствующие законопроекты президент Владимир Зеленский внесет как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой.

Украинская правда

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Темы: Зеленский взятка коррупция


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