В Україні буде спекотно, але деякі області освіжить дощ

Джерело: Інтерфакс-Україна

21 серпня погоду в Україні буде визначати спекотна суха повітряна маса, лише на захід країни пошириться вологіше повітря.

Деталі: Температура вночі +13-18°, на узбережжі морів до +21°; вдень +28-33°. Опадів не очікується, лише на заході країни вдень місцями прогнозується короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві 21 серпня без опадів, вночі +16-18°, вдень +30-32°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 21 серпня найвища температура вдень була +36,2° у 1946 році, найнижча вночі +7,3° у 1908 році.

22 серпня в Україні також без опадів, лише на заході країни вдень і на півночі Лівобережжя місцями короткочасний дощ і гроза.

Вночі +12-17°, на півдні та сході +18-23°; вдень у більшості західних, північних та Вінницькій областях +23-28°, на решті території +28-33°, в південних і східних областях до +36°.

У Києві 22 серпня без опадів, вночі +15-17°, вдень близько +25°. Вітер північний, 5-10 м/с.