В Украине будет жарко, но некоторые области освежит дождь

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Вторник, 20 августа 2019, 12:59

Источник: Интерфакс-Украина

21 августа погоду в Украине будет определять жаркая сухая воздушная масса, лишь на запад страны распространится более влажный воздух.

Детали: Температура ночью +13-18°, на побережье морей до +21°; днем +28-33°. Осадков не ожидается, только на западе страны днем местами прогнозируется кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве 21 августа без осадков, ночью +16-18°, днем +30-32°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 августа самая высокая температура днем была +36,2° в 1946 году, самая низкая ночью +7,3° в 1908 году.

22 августа в Украине также без осадков, лишь на западе страны днём и на севере Левобережья местами кратковременный дождь и гроза.

Ночью +12-17°, на юге и востоке +18-23°; днём в большинстве западных, северных и Винницкой областях +23-28°, на остальной территории +28-33°, в южных и восточных областях до +36°.

В Киеве 22 августа без осадков, ночью +15-17°, днем около +25°. Ветер северный, 5-10 м/с.

 

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Темы: погода


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