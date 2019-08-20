В Украине будет жарко, но некоторые области освежит дождь

Источник: Интерфакс-Украина

21 августа погоду в Украине будет определять жаркая сухая воздушная масса, лишь на запад страны распространится более влажный воздух.

Детали: Температура ночью +13-18°, на побережье морей до +21°; днем +28-33°. Осадков не ожидается, только на западе страны днем местами прогнозируется кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.



В Киеве 21 августа без осадков, ночью +16-18°, днем +30-32°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 августа самая высокая температура днем была +36,2° в 1946 году, самая низкая ночью +7,3° в 1908 году.



22 августа в Украине также без осадков, лишь на западе страны днём и на севере Левобережья местами кратковременный дождь и гроза.

Ночью +12-17°, на юге и востоке +18-23°; днём в большинстве западных, северных и Винницкой областях +23-28°, на остальной территории +28-33°, в южных и восточных областях до +36°.



В Киеве 22 августа без осадков, ночью +15-17°, днем около +25°. Ветер северный, 5-10 м/с.



