Терористи фальсифікують справи проти України в ЄСПЛ: ГПУ взялася за "правозахисниць"

Джерело: прес-служба Генпрокуратури, брифінг головного військового прокурора Анатолія Матіоса

Генеральна прокуратура повідомила про підозру 4 особам, які сприяли фальсифікації справ проти України в Європейському суді з прав людини і Міжнародному кримінальному суді.

Йдеться про голову та активного члена "Спеціальної комісії з фіксації та збору доказів військових злочинів української влади на Донбасі" - так званого "Міністра закордонних справ "ДНР" Наталю Ніконорову, "уповноваженого з прав людини ДНР" Дарину Морозову, а також голову та члена ГО "Справедливий захист".

Їм повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Дослівно Матіос: "Члени та активісти вказаних організацій беруть активну участь та сприяють діяльності терористичних організацій так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".

Деталі: Зокрема, учасники зазначених комісій налагодили збір заяв від мешканців ОРДЛО, що загибель їх родичів, отримання ними тілесних ушкоджень, каліцтв, знищення та пошкодження майна та житла, відбулося внаслідок умисних дій військових Збройних сил за наказами керівництва України.

В подальшому ці матеріали використовували для подачі позовів до Міжнародного кримінального суду та ЄСПЛ, зазначаючи в якості відповідача Україну.

Відзначається, що підписанти зазначених позовів не підтвердили своє авторство та наголосили про відсутність будь-яких відомостей щодо участі ЗСУ у здійсненні обстрілів мирного населення.

Дослівно Матіос: "За період з тільки 2018-2019 років від імені мешканців окупованих територій Донецької області підготовлено та направлено 1539 позовів до МКС та ЄСПЛ".