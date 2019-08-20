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Террористы фальсифицируют дела против Украины в ЕСПЧ: ГПУ взялась за "правозащитниц"

Вторник, 20 августа 2019, 13:20

Источник: пресс-служба Генпрокуратуры, брифинг главного военного прокурора Анатолия Матиоса

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении 4 лицам, которые способствовали фальсификации дел против Украины в Европейском суде по правам человека и Международном уголовном суде.

Речь идет о главе и активном члене "Специальной комиссии по фиксации и сбора доказательств военных преступлений украинской власти на Донбассе" - так называемом "министре иностранных дел "ДНР" Наталье Никоноровой, "уполномоченном по правам человека ДНР" Дарье Морозовой, а также председателе и члене ОО "Справедливая защита".

Им сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Дословно Матиос: "Члены и активисты указанных организаций активно участвуют и способствуют деятельности террористических организаций так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики"

Детали: В частности, участники указанных комиссий наладили сбор заявлений от жителей ОРДЛО, что гибель их родственников, получение ими телесных повреждений, увечий, уничтожение и повреждение имущества и жилья, произошло в результате умышленных действий военных Вооруженных сил по приказам руководства Украины.

В дальнейшем эти материалы использовали для подачи исков в Международный уголовный суд и ЕСПЧ, отмечая в качестве ответчика Украину.

Отмечается, что подписанты указанных исков не подтвердили свое авторство и отметили отсутствие каких-либо сведений об участии ВСУ в осуществлении обстрелов мирного населения.

Дословно Матиос: "За период с только 2018-2019 годов от имени жителей оккупированных территорий Донецкой области подготовлено и направлено 1539 исков к МУС и ЕСПЧ".

Украинская правда
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