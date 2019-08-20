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Завдяки даним із соцмереж жителі Кривого Рогу накрали з карток на мільйон

Вівторок, 20 серпня 2019, 13:27

Джерело: Національна поліція.

Четверо мешканців Кривого Рогу на чолі з жінкою крали гроші з банківських рахунків українців, використовуючи мобільні номери.

Кіберполіція з детективами поліції Дніпропетровщини затримала організатора групи – 40-річну жінку. Їй та співучаснику вже оголошено підозру.

Деталі. Зазвичай обкрадали рахунки вчителів, працівників медзакладів, різноробочих, використовуючи їхні зарплатні картки.

Бази даних із номерами зловмисники купували на закритих форумах у мережі, а дані для перевипуску SIM-карт знаходили у соцмережах.

Працівники кіберполіції за участі служби безпеки АТ "Альфа-Банк" встановили, що до складу групи входило четверо мешканців Кривого Рогу, а створила всю злочинну схему та координувала дії виконавців 40-річна жінка.

 

У чому полягала схема. Усі крадіжки коштів були пов'язані із деактивацією роботи SIM-картки фінансового номера клієнтів банку (номер, який прив’язують до банківського рахунка для перевірки та здійснення операцій).

Персональні дані громадян для створення дублікату SIM-картки зловмисники вибирали переважно з соцмереж (прізвище, ім’я, дата народження, близькі контакти, телефон тощо).

Маючи усю необхідну інформацію, спільники створювали дублікати, за допомогою яких і отримували доступ до банківських рахунків потерпілих. А система віддаленого управління рахунками надавала їм дозвіл на проведення банківських операцій без відома власників.

 

За попередніми даними, злочинні дії групи завдали близько 1,5 мільйони гривень збитків.

"Більшу частину отриманих грошей зловмисники програвали в різноманітних онлайн-казино та на спортивних ставках", – зазначає Кіберполіція.

Для зручності та швидкої координації дій вони орендували офіс у Кривому Розі.

 

Обшуки. В офісі, помешканні учасників групи та їхніх автомобілях поліцейські провели одночасно 8 обшуків – вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, більше тисячі дублікатів SIM-карток, близько сотні банківських карток, зброю та чорнові записи.

 
 

Слідчі кваліфікували подію за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка).

Двох підозрюваних затримали, їм обрано запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави. Вирішується питання щодо оголошення підозри їхнім спільникам.

Теми: грошібанкисоцмережіполіціяКривий Ріг
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