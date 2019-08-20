С помощью данных из соцсетей жители Кривого Рога накрали с карточек на миллион

Источник: Национальная полиция.

Четверо жителей Кривого Рога во главе с женщиной воровали деньги с банковских счетов украинцев, используя мобильные номера.

Киберполиция с детективами полиции Днепропетровской области задержала организатора группы – 40-летнюю женщину. Ей и соучастнику уже объявлены подозрения.

Детали. Обычно обворовывали счета учителей, работников медучреждений, разнорабочих, используя их зарплатные карт.

Базы данных с номерами злоумышленники покупали на закрытых форумах в сети, а данные для перевыпуска SIM-карт находили в соцсетях.

Работники киберполиции с участием службы безопасности АО "Альфа-Банк" установили, что в состав группы входило четверо жителей Кривого Рога, а создала всю преступную схему и координировала действия исполнителей 40-летняя женщина.

В чем заключалась схема. Все кражи средств были связаны с деактивацией работы SIM-карты финансового номера клиентов банка (номер, который привязывают к банковскому счету для проверки и осуществления операций).

Персональные данные граждан для создания дубликата SIM-карты злоумышленники выбирали преимущественно из соцсетей (фамилия, имя, дата рождения, близкие контакты, телефон и т.д.).

Имея всю необходимую информацию, сообщники создавали дубликаты, с помощью которых и получали доступ к банковским счетам пострадавших. А система удаленного управления счетами предоставляла им разрешение на проведение банковских операций без ведома владельцев.

По предварительным данным, преступные действия группы нанесли около 1,5 миллиона гривен убытков.

"Большую часть полученных денег злоумышленники проигрывали в различных онлайн-казино и на спортивных ставках", – отмечает Киберполиция.

Для удобства и быстрой координации действий они арендовали офис в Кривом Роге.

Обыски. В офисе, квартире участников группы и их автомобилях полицейские провели одновременно 8 обысков - изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, более тысячи дубликатов SIM-карт, около сотни банковских карточек, оружие и черновые записи.

Следователи квалифицировали событие по ч. 4 ст. 185 УКУ (кража).

Двух подозреваемых задержали, им избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. Решается вопрос об объявлении подозрения их сообщникам.