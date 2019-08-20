Кремль розмито говорить про зустріч Путіна з Зеленським і "нормандської четвірки"

Джерело: "Интерфакс".

Дата переговорів на найвищому рівні в "нормандському форматі" поки не визначена, заявив прес-секретар президента Росії.

Дмитро Пєсков журналістам: "Поки ніякої дати не фігурує.

Є певні терміни проведення зустрічей експертів, зустрічей помічників президентів.... Там і буде йти на експертному рівні підготовка... Щоб, як говорилося вчора, не проводити "зустріч заради зустрічі".

Деталі. За словами Пєскова, помічники президентів повинні провести зустрічі "у близькій перспективі".

Він сказав, що президенти РФ і Франції Володимир Путін та Еммануель Макрон експертно й розгорнуто обговорили перспективи проведення саміту в "нормандському форматі":

"Лідери звірили годинники з основних питань як двостороннього, так і міжнародного порядку денного. Це була і Україна, досить експертно, вельми розгорнуто обговорювалися перспективи організації зустрічі на найвищому рівні в "нормандському форматі".

Із приводу зустрічі Путіна з українським президентом Пєсков сказав, що конкретики поки немає: "Тут більше питань, ніж відповідей. Поки ніяких наміток немає щодо можливої зустрічі з президентом Зеленським".